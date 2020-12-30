نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دايزي رادلي تزين غلاف مجلة Tatler في عددها الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد
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زينت نجمة افلام حرب النجوم دايلزي رادلي غلاف مجلة Tatler بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر نوفمبر المقبل، واجرت جلسة تصوير متميزة تنشر لقطاتها مع العدد.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي اجرته دايزي مع المجلة، مع مجموعة من اللقطات التي اجرتها للعدد وظهرت خلالها بمجموعة من الاطلالات الفخمة.
وعرفت دايزي، كواحدة من النجمات البارزات المشاركات في النسخ الحديثة المطروحة من سلسلة افلام حرب النجوم.