دايزي رادلي تزين غلاف مجلة Tatler في عددها الجديد

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زينت نجمة افلام حرب النجوم دايلزي رادلي غلاف مجلة Tatler بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر نوفمبر المقبل، واجرت جلسة تصوير متميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي اجرته دايزي مع المجلة، مع مجموعة من اللقطات التي اجرتها للعدد وظهرت خلالها بمجموعة من الاطلالات الفخمة.

وعرفت دايزي، كواحدة من النجمات البارزات المشاركات في النسخ الحديثة المطروحة من سلسلة افلام حرب النجوم.

