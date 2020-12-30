طفل هوليوود الصاعد يحصد ثروة طائلة عن اعماله

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رغم انه لم يتجاوز الـ 15، الا ان النجم الطفل الصاعد نواه جوب، نجح في حصد ثروة طائلة من عمله بهوليوود عن الاعمال القليلة التي ظهر بها حتى الآن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن نواه، نجح في حصد مبلغ يصل لـ 840 الف دولار، عن دوره في فيلمه الاخير "نو صدن موف"، الى جانب شقة فخمة وخدمات طيران فارهة.

وعرف نواه كوجه طفولي مبشر لتقديم اداء متميز في مستقبل هوليوود كواحدا من نجومها الصاعدين.

