تأجيل تصوير حلقات BGT بسبب كورونا

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تقرر رسميا تأجيل تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الشهير بريتن جوت تالنت، بسبب اجراءات الحظر الصارمة التي بدأت تفرضها بريطانيا على مواطنيها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن تأجيل تصوير حلقات الموسم الجديد من البرنامج، يمثل فرصة سانحة للتعافي الكامل لمنتج البرنامج سايمون كاول الذي كان يستعد لعودته على الشاشة من جديد.

وكان قد تعرض سايمون لاصابة بليغة اثر حادث سير اثناء قيادته لدراجة كهربائية.

