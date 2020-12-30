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جوني ديب كشف عن امنياته للمستقبل عقب قضية التشهير

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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شارك النجم جوني ديب متابعيه على مواقع التوصيل تطلعاته للمستقبل فيما يخص حياته المهنية بعد خسارته لقضية التشهير الخاصة بزوجته السابقة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المنشور الخاص بجوني ديب جاء به تطلعاته لمستقبل افضل رغم رفض عمله في غالبية الاعمال السينمائية التي كان يتقلد بها ادوار رئيسية بارزة.
وكان قد خسر النجم جوني ديب قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته بعد تأكد ادعائها بانه كان يتعدى عليها بالضرب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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