جوني ديب كشف عن امنياته للمستقبل عقب قضية التشهير

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شارك النجم جوني ديب متابعيه على مواقع التوصيل تطلعاته للمستقبل فيما يخص حياته المهنية بعد خسارته لقضية التشهير الخاصة بزوجته السابقة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المنشور الخاص بجوني ديب جاء به تطلعاته لمستقبل افضل رغم رفض عمله في غالبية الاعمال السينمائية التي كان يتقلد بها ادوار رئيسية بارزة.

وكان قد خسر النجم جوني ديب قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته بعد تأكد ادعائها بانه كان يتعدى عليها بالضرب.

