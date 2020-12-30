ناعومي واتس نجمة غلاف مجلة The Australian Woman's Weekly

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اختيرت النجمة ناعومي واتس لتكون نجمة غلاف العدد الجديد من مجلة The Australian Woman's Weekly بنسختها الاسترالية التي تطرح لشهر يناير القادم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات التي ظهرت بها ناعومي عبر جلسة تصوير متميزة اجرتها ناعومي خصيصا للعدد الجديد من المجلة.

واختيرت ناعومي لتزين غلاف هذا العدد كرمز من رموز الاحتفاظ بالشباب رغم بلوغها لسن الـ 52.

