تيسا تومسون تؤكد اول تجربة اخراجية لمايكل بي جوردون عبر Creed 3

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اجرت النجمة السمراء الشابة تيسا تومسون حوارا عن اعمالها الفنية المستقبلية، وتحديدا ظهورها المرتقب بالجزء الثالث من سلسلة كرييد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي تحدثت خلاله تيسا تومسون عن مستقبل السلسلة، واكدت ان الجزء الثالث من الفيلم سيشهد اول ترجبة اخراجية لنجمه مايكل بي جوردون.

وسبق ان شارك مايكل بي كبطل لسلسلة افلام كرييد المشتقة من عالم افلام الملاكمة الشهيرة روكي بالبوا.

