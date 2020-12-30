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شانينج تيتوم في حوارات متقدمة للانضمام لفيلم ساندرا بولوك الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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يقترب النجم شانينج تيتوم من الانضمام لنجوم الفيلم الجديد للنجمة ساندرا بولوك، والذي ستدور احداثه في اطار من الكوميديا والرومانسية.
وقالت صحيفة ديلي ميل، ان الاتفاق مع شانينج اقترب من اتمامه، حيث سيجسد دور البطولة الرجالي بالفيلم الذي يطرح بعنوان "لوست سيتي اوف دي".
وستكون هذه اول بطولة مشتركة تجمع بين النجمة شانينج تيتوم وساندرا بولوك.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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