شانينج تيتوم في حوارات متقدمة للانضمام لفيلم ساندرا بولوك الجديد

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يقترب النجم شانينج تيتوم من الانضمام لنجوم الفيلم الجديد للنجمة ساندرا بولوك، والذي ستدور احداثه في اطار من الكوميديا والرومانسية.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان الاتفاق مع شانينج اقترب من اتمامه، حيث سيجسد دور البطولة الرجالي بالفيلم الذي يطرح بعنوان "لوست سيتي اوف دي".

وستكون هذه اول بطولة مشتركة تجمع بين النجمة شانينج تيتوم وساندرا بولوك.

