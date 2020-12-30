الفنان عهدي صادق يقلق الجمهور بعد نقله للمستشفى وهذه تفاصيل حالته

عهدي صادق الفنان المصري القدير، أقلق الجمهور على حالته الصحية في الساعات الأخيرة بعد نقله للمستشفى، وتداول أنباء حول تدهور حالته الصحية.

عهدي صادق يقلق الجمهور بعد نقله المستشفى

ونقل الفنان القدير عهدي صادق إلى المستشفى اليوم، وأقلق الجمهور بعد أخبار تدهور حالته الصحية، بالإضافة إلى تداول شائعات حول إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يكشف عن تفاصيل حالته وسبب نقله للمستشفى، وكشف عن إصابته بكسر في الحوض بعد سقوطه في منزله، وهو ما جعله ينتقل إلى المستشفى على وجه السرعة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عهدي صادق

ونفى عهدي صادق إصابته بفيروس كورونا، وأكد إنه سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في منطقة الحوض، وتتابع نقابة الممثلين حالة الفنان عهدي صادق بعد نقله المستشفى، وتضامن عدد من الفنانين مع عهدي صادق بعد أخبار تدهور حالته الصحية، وطلبوا من الجمهور الدعاء له، ومنهم المنتج محمد العدل الذي نشر صورة عهدي صادق وقال:" الصديق عهدى صادق.. قلبى معك وربنا يقومك يالسلامة.. دعواتكم".

وعاد الفنان عهدي صادق إلى الشاشة في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، وشارك مؤخراً في فيلم "السر"، والذي لم يعرض بعد، وذلك بعد غياب عن الشاشة، منذ مشاركته في مسلسل "الجماعة" منذ 3 سنوات، وشارك في السنوات الأخيرة في عدة أعمال درامية ومنها مسلسل "لمعي القط" و "نصيبي وقسمتك" و "لهفة" و "هبة رجل الغراب" و "بنات خارقات" وغيرها.

مسيرة الفنان عهدي صادق

واشتهر الفنان عهدي صادق- 70 عام- بالأدوار الثانوية والمساعدة في الدراما المصرية، وبدأ مسيرته في السبعينات، وقدم في مسيرته الفنية عشرات الأعمال مميزة وأبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" و "رأفت الهجان" و "أرابيسك" و "رأفت الهجان" وغيرها، ومن أدواره في السينما فيلم "الكيف" و "المتوحشة" وغيرها.