لطيفة وصابر الرباعي ولطفي بو شناق يتصدرون تأسيس نقابة فناني تونس

أسس عدد من نجوم تونس أول نقابة للفنانين بها، وأعلن اليوم البيان التأسيسي للنقابة، والتي تواجد في صدارتها الفنانين لطيفة وصابر الرباعي ولطفي بو شناق وغيرهم.

تأسيس أول نقابة للفنانين في تونس

وأسس نجوم وفناني تونس أول نقابة للفنانين أخيراً، وأصدر إعلان تأسيسها اليوم، والذي تصدره أبرز نجوم تونس وفي مقدمتهم الفنانة لطيفة والفنان صابر الرباعي والفنان لطفي بو شناق وغيرهم، وأجريت الانتخابات الأولى لاختيار مجلس إدارة النقابة، وأفرزت عن انتخاب الفنان لطفي بو شناق كرئيس الهيئة الإدارية للنقابة، والفنان صابر الرباعي كاتب عام للنقابة، والفنانة لطيفة كمستشار للنقابة، ووجه للنشاط النقابي في العالم العربي والعلاقات الخارجية.

لطيفة: الفنان التونسي يستحق التقدير

ويسعى فنانو تونس لحفظ كرامة وحقوق الفنان التونسي من خلال تأسيس أول نقابة للفنانين، وذلك بعد مرور الفنانين بظروف صعبة في السنوات الأخيرة وخاصة عام 2020، وقالت الفنانة لطيفة إن الفنان التونسي يستحق التقدير وجدير بحقوق أكثر وبمكانة أكبر سواء في الجمهورية التونسية أو في العالم العربي.

وكشفت النقابة في بيانها التأسيسي عن أسماء الهيئة الإدارية للمؤسسين وهم:" لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري"، ومن المتوقع انضمام بقية فناني تونس إلى النقابة في الفترة المقبلة بعد إعلان تأسيسها.

أحدث أعمال الفنانة لطيفة

وعلى الجانب الآخر، تجهز الفنانة لطيفة عدة أعمال غنائية جديدة، وقالت انتهت من تصوير فيديو كليب بعنوان "الليل ليل" في دبي، وهي أغنية جديدة باللهجة التونسية، وتستعد لطرحها قريباً، وتجهز لفيديو كليب جديد الشهر المقبل في دبي أيضاً، والتي تتواجد بها هذه الأيام، وطرحت مؤخراً عدة أغاني باللهجة التونسية مثل "رد الباب" و "خليني خليني" في الصيف الماضي، بالإضافة إلى تجهيزها لفيلم سينمائي جديد.