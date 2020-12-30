يسرا اللوزي ترد أحد متابعيها بعد أن تطاول على ابنتها

قامت الفنانة يسرا اللوزي بالرد على أحد متابعيها على السوشيال ميديا بعد أن تطاول عليها ونعتها بـ"أم الطرشة" بسبب ابنتها ضعيفة السمع، وقد قامت اللوزي بالرد عليه بكل أدب مؤكدة على حبها لابنتها ضعيفة السمع وموضحة كم استفادت كأم من ابنتها صاحبة القدرات المحدودة، وتمنت لها النجاح والتوفيق وعدم احتياجاها لأحد هى وكل أمثالها من ذوي القدرات المحدودة.

وقد لاقى رد يسرا اللوزي إعجاب الكثيرين، حيث انتشر هذا الرد على السوشيال ميديا وبالأخص فيس بوك وإنستجرام، حيث أعلن الكثير تضامنهم مع يسرا اللوزي وابنتها.