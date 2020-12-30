محمد رياض ينضم لقائمة أبطال مسلسل "النمر" مع محمد إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان محمد رياض في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"النمر"، ويُجسد خلال الأحداث دور مهم ومحوري، ومن المُقرر أن يقوم بتصوير مشاهده خلال الأيام المُقبلة.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، أحمد خالد صالح، بيومى فؤاد، هنا الزاهد، نرمين الفقي، أحمد عبدالله محمود، علاء مرسي، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد رياض الدرامية مسلسل "بت القبايل"، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح، بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، مدحت تيخا، محمود عبد المغني، منه فضالي ،بهاء ثروت.