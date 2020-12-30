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الناس هتتربى إمتى.. نجلاء بدر تتضامن مع سوسن بدر بعد الهجوم عليها

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القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة نجلاء بدر على متنمري الفنانة سوسن بدر الذي تمنى لها الموت عقب نعيها المخرج حاتم علي الذي رحل عن عالمنا أمس.

نشرت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" تعليق المتنمر، مُعلقة عليه :" هي الناس دي عايشة وسطنا إزاي وبتعمل ايه وهاتتربى امتى بجد حاجة تحزن، كل الحب و التقدير للفنانه سوسن بدر ربنا يخليكي لينا و يحفظك ".

وكان المتابع قد كتب للفنانة سوسن بدر عقب نعيها للمخرج حاتم علي "عقبالك"، وذلك إشارة منه لتمنى الموت لها، لترد عليه سوسن بدر :"
"الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه اشكرك على دعائك".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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