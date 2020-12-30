في عيد ميلاد عتاب.. ولدت بالسعودية وقدمها العندليب عبد الحليم

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة السعودية الراحلة "عتاب" في هذا التقرير نبرز أهم المعلومات عنها:

ولدت المطربة السعودية عتاب بمدينة الرياض يوم 30 ديسمبر 1947.

تعتبر أحد أشهر مغنيات الأفراح في السعودية منذ السبعينيات.

حققت شهرة كبيرة، واشتهرت بالغناء الاستعراضي الراقص.

اكتشفها الفنان الراحل طلال مداح عام 1959، وكان عمرها يقارب الـ 13 عامًا.

تفرغت للفن بشكل فعلي منذ عام 1972 وشكلت مع الفنان حيدر فكري ثنائيا مميزا.

قدمها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته ببداية السبعينيات، وبدأت شهرتها الفعلية منذ ذلك الوقت .

انتقلت للقاهرة عام 1980، وعاشت فيها قرابة العقدين، وبدأت نشاطها الفني في مصر من منتصف الثمانينيات، بعد أن طرحت أغنيتها الشهيرة "جانى الأسمر".

تزوجت من محب فاروق عبد الصبور الباحث المالي بوزارة الداخلية المصرية.

تعاونت مع الملحن محمد الموجي في أغنية "فك القيود"، وعدد آخر من الملحنين المصريين.

فرضت اللهجة السعودية في مصر، وفتحت المجال لأصوات نسائية خليجية أخرى.

توفيت "عتاب"، يوم 19 أغسطس 2007 بالقاهرة عن عمر يناهز 59 عاما، بعد معاناة طويلة مع السرطان، ودفنت بمدينة السادس من أكتوبر.