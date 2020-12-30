لقاء الخميسي توجه رسالة دعم ليسرا بعد إصابتها بكورونا

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة دعم للنجمة يسرا بعد تطور حالتها عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت لقاء الخميسي عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: ربنا يشفيكي يا نجمتنا ، بحبك اوي.

وكان قد كشف المطرب أبو عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا والتى تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة.

وقال أبو فى مداخلة تليفونية ببرنامج "mbcTrending" : إن الفنانة يسرا تحدثت معى للاطمئنان على صحتى بعد اصابتى بفيروس كورونا وهى حاليا تتحسن قليلا من حيث صوتها ولكنها تعانى من الأعراض الخاصة بفيروس وتتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع ".

وكان مصدر لـ موقع "دوت الخليج" أكد إصابة الفنانة يسرا، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.