علَّقت الفنانة نجلاء بدر، على تعرض الفنانة سوسن بدر ، للهجوم من أحد مُتابعيها على "انستجرام" .
ونشرت نجلاء بدر صورة للتعليق وعلّقت قائلة: هي الناس دي عايشة وسطنا إزاي وبتعمل ايه وهاتتربى امتى بجد حاجة تحزن..كل الحب و التقدير للفنانه سوسن بدر ربنا يخليكي لينا و يحفظك ".
وعلق أحد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلة "عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه اشكرك على دعائك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناس هتتربى إمتى.. نجلاء بدر تتضامن مع سوسن بدر لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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