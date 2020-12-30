الناس هتتربى إمتى.. نجلاء بدر تتضامن مع سوسن بدر لهذا السبب

علَّقت الفنانة نجلاء بدر، على تعرض الفنانة سوسن بدر ، للهجوم من أحد مُتابعيها على "انستجرام" .

ونشرت نجلاء بدر صورة للتعليق وعلّقت قائلة: هي الناس دي عايشة وسطنا إزاي وبتعمل ايه وهاتتربى امتى بجد حاجة تحزن..كل الحب و التقدير للفنانه سوسن بدر ربنا يخليكي لينا و يحفظك ".

حيث نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي ، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

وعلقت سوسن بدر قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جدًا الله يرحمه".

وعلق أحد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلة "عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه اشكرك على دعائك".