عشت معاك تفاصيل مليانة طموح..محمود حجازي يهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

هنأ الفنان محمود حجازي، النجم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاده الـ60.

وكتب محمود حجازي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام : كل سنة و حضرتك طيب و اجدع راجل في الدنيا انا اتعلمت و عشت معاك تفاصيل كلها مليانة طموح و حب و اجتهاد و يارب سنين كتير تحقق كل احلامك .

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎