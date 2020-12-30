بشعر قصير..شاهد شيماء سيف في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة الكوميدية شيماء سيف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت شيماء سيف ب "نيو لوك"حيث إعتمدت شعرها الأسود قصيرا،وارتدت سيف بلوفر أبيض بقصة ناعمة ،أما من الناحية الجمالية فأعتمدت مكياج واضح تميزا بلون شفاه حمراء .

وأشادت شيماء سيف بالمسرحية الكوميدية هابي نيو يير بالعربي. ونشرت شيماء سيف صورة لنجوم مسرحية هابي نيو يير بالعربي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلا: "هتعيشوا أجواء احتفالية مميزة مع المسرحية الكوميدية #هابي_نيو_يير_بالعربي ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا". وتابعت: "العرض ضمن فعاليات Carnival Cairo Show لسهرة رأس السنة 2021 اللي بيضم مفاجآت كتير تاني مع نجوم الغناء في مصر على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي - التجمع الخامس". "تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر.يفتح باب الحجز يوم الخميس 17 ديسمبر????وقالت شيماء سيف، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إن زوجها يحبها ودائما يفعل أشياء تضحكها".

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