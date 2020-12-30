رئيس غرفة سياحة الأقصر: تدريب 185 سائقا خلال 2020

قال ثروت عجمي، رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، إن الغرفة قامت بعقد دورات تدريبية للسائقين ولمندوبي الشركات السياحية خلال الفترة العام الجاري وذلك بالتنسيق مع غرفة السياحة بالقاهرة.

وأضاف ثروت، خلال التقرير السنوي للغرفة أن الدورات تضمنت تدريب ١٨٥ سائقا من محافظات جنوب الصعيد (الاقصر / أسوان) من خلال الدورة الأسبوعية كما تم تنظيم دورة اليوم الواحد لتدريب 86 سائقا بمركز القيادة الامنه ب١٥ مايو بالقاهرة وتحملت الغرفة الرئيسية تكاليف الانتقالات ذهاب وعوده من الاقصر إلى القاهرة.

وأشار إلى أن غرفة السياحة بالصعيد عقدت سلسلة من الاجتماعات التعريفية لأعضائها الواقعه في النطاق الجغرافي وذلك لشرح المتسجدات التي طارت على بوابة العمرة من خلال منظومه تحافظ على كيان الشركات السياحيه في المستقبل كما تم عقد اجتماع مه مصلحة الإعفاء الجمركي تذليل وتسهيل كافه العقبات التى تواجه الشركات وأيضًا شرح بعض النقاط المهمة الخاصه بالإعفاءات الجمركيه، كما تم عمل بروتوكول مع مركز تحيا مصر ( مستشفى الحميات بالاقصر ) لخدمه الشركات السياحيه بشأن تحليل PCR.