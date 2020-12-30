غدًا.. عرض الفيلم الأرجنتيني ”Rojo” في زاوية

يعرض الفيلم الأرجنتيني "Rojo" للمخرج بينيامين نايشتات في سينما زاوية، وسيحصل الفيلم على ثلاث عروض، العرض الأول غدًا الأربعاء 30 ديسمبر الساعة 7 مساءً، والعرض الثاني يوم السبت 2 يناير الساعة 7 مساءً، والعرض الثالث يوم الثلاثاء 5 يناير الساعة 7 مساءً.

تدور أحداث الفيلم في فترة السبعينيات بالأرجنتين، حيث يعيش المحامي الشهير كلاوديو مع عائلته، ويحظى باحترام المجتمع من حوله، لكن تتبدل الأمور عندما يبدأ في مطاردته سر قديم مدفون، قد يتسبب انكشافه في تدمير حياته المستقرة.

فاز فيلم Rojo بسبع جوائز من الأكاديمية الأرجنتينية للفنون والعلوم السينمائية في فئات أفضل ممثل، وأفضل مخرج، وأفضل مونتاج، وأفضل فيلم، وأفضل تصميم صوت، وأفضل سيناريو، وكان الفيلم قد حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ومن بينها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مهرجان سان سابستيان السينمائي الدولي حيث حصد ثلاث جوائز جائزة لجنة التحكيم، وجائزتي الصدفة الفضية لأفضل مخرج وأفضل ممثل، مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي، مهرجان جوتنبرج السينمائي الدولي، مهرجان ميامي السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، مهرجان روتردام السينمائي الدولي، مهرجان حيفا السينمائي، مهرجان هامبورج السينمائي، مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ريو دي جانيرو السينمائي الدولي.

الفيلم من إخراج وتأليف بينيامين نايشتات، وبطولة داريو غراندينيتي، ألفريدو كاسترو، أندريا فريجيريو، وكلاوديو مارتينيز.