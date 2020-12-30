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قصى الخولي أمام أحمد السقا في "السرب"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان قصى الخولى على المشاركة في فيلم "السرب"، ومن المُقرر أن يُجسد خلال الأحداث دور جديد ومختلف عما قدمه من قبل.

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، هند صبري، قصي الخولي، عمرو عبدالجليل، شريف منير، دياب، كريم فهمي، أحمد حاتم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمر عبد الحليم.

وفي سياق آخر، شارك قصي الخولي مؤخرًا في مسلسل "عشرين عشرين"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فيليب أسمر، ﺗﺄﻟﻴﻒ نادين جابر، نادين نسيب نجيم، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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