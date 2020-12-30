في عيد ميلاد أشرف زكي.. روجينا تخطف الأضواء بـ نجمة البرنس

تصدرت الفنانة روجينا مؤشر البحث جوجل بعد احتفالها الرومانسي بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يوافق أمس الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.
في البداية نشرت روجينا، صورًا تجمعها بزوجها أشرف زكي، في عيد ميلاده الـ60، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة: "كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا عمري.. كل سنة وأنت قلبي ، كل سنة وأنت حبيبي ، كل سنة وأنت العمر كله".
يا عمري
بعدها نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
كما استعرضت روجينا أفضل الصور الرومانسية والعائلية التي تجمعها بزوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى بمناسبة عيد ميلاده.
وعبرت روجينا عن حبها لزوجها بصورة من زفافهما وصور أخرى تعكس اللحظات الجميلة التي جمعتهما، كما ظهر في الألبوم ابنتاه "مايا ومريم".
فدوى البرنس
وعلقت الفنانة روجينا على الصور بطريقة "فدوى" الشخصية التي أدتها في مسلسل "البرنس" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي وحققت نجاحًا واسعًا خاصة كلمة "يا عمري"، إذ علقت قائلة: "كل سنة وإنت بصحة وسعادة يعمرررررررررررري كل سنة وإنت حبيب العمر رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وإنت حبيبي كل سنة وإنت دايمًا في قلبي".
بنت السلطان
وتعاقدت الفنانة روجينا علي عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان "بنت السلطان" مع المخرج أحمد شفيق، لتقدم عمل درامي اجتماعي تشويقي .
ونشرت "روجينا" صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» رفقة كلا من باسم سمرة والمنتج ممدوح شاهين، والمؤلف أيمن سلامة وعلقت عليها قائلة " بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح.. مسلسل بنت السلطان رمضان ٢٠٢١ تاليف ايمن سلامة اخراج احمد شفيق انتاج ممدوح شاهين".
أسود فاتح
يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
وكانت روجينا قد تألقت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي.
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