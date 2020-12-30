في عيد ميلاد أشرف زكي.. روجينا تخطف الأضواء بـ نجمة البرنس

في البداية نشرت روجينا، صورًا تجمعها بزوجها أشرف زكي، في عيد ميلاده الـ60، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة: "كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا عمري.. كل سنة وأنت قلبي ، كل سنة وأنت حبيبي ، كل سنة وأنت العمر كله".

تصدرت الفنانة روجينا مؤشر البحث جوجل بعد احتفالها الرومانسي بعيد ميلاد زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يوافق أمس الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.



بعدها نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كما استعرضت روجينا أفضل الصور الرومانسية والعائلية التي تجمعها بزوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى بمناسبة عيد ميلاده.

‎يا عمري كل سنة وانت حبيب العمر، رفيق الرحلة

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السند الامان كبير العائلة

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ابو البنات..

‎كل سنة وانت حبيبى..

‎كل سنة وانت دايما فى قلبى".



وكتبت معلقة "كل سنة وانت بصحة وسعادة..

وعبرت روجينا عن حبها لزوجها بصورة من زفافهما وصور أخرى تعكس اللحظات الجميلة التي جمعتهما، كما ظهر في الألبوم ابنتاه "مايا ومريم".

فدوى البرنس

وعلقت الفنانة روجينا على الصور بطريقة "فدوى" الشخصية التي أدتها في مسلسل "البرنس" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي وحققت نجاحًا واسعًا خاصة كلمة "يا عمري"، إذ علقت قائلة: "كل سنة وإنت بصحة وسعادة يعمرررررررررررري كل سنة وإنت حبيب العمر رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات، كل سنة وإنت حبيبي كل سنة وإنت دايمًا في قلبي".