الشيطان أشرف منه.. الفنانون يتضامنون مع يسرا اللوزي بعد تنمر متابع على ابنتها

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زينة تتضامن مع يسرا اللوزري
علقت الفنانة زينة على تعرض صديقتها الفنانة يسرا اللوزى للتنمر من أحد متابعيها على انستجرام بسبب مرض ابنتها الصغرى.
ونشرت زينة صورة لتعليق المتنر وعلقت قائلة "عارفين يعني ايه ام !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف ...عارفين يعني ايه طفل او طفلة !!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب ...عارف يعني ايه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل انه يعمل كده يعني انت لا شيطان ولا بني ادم انت حاجه مالهاش وصف !! انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لان اي مخلوق حتي الشيطان اشرف منك انت وامثالك مكانكم المجاري ولو ان المجاري فيها كائنات حيه اشرف منك ".
وتابعت" الطفلة دي ميزها ربنا واختبر امها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف امثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمه والانسانية#الصم_البكم_هم_ضمائرنا_لا_غير #يسرا_اللوزي ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها احسن بنت في الدنيا ".
نجلاء بدر لـ يسرا اللوزي: أعظم وأجمل أم في الدنيا
علَّقت الفنانة نجلاء بدر، على تعرض صديقتها الفنانة يسرا اللوزي، للتنمر من أحد مُتابعيها على "انستجرام" بسبب مرض ابنتها الصغرى.
ونشرت نجلاء بدر صورة لتعليق المتنر وعلّقت قائلة: "أعظم وأجمل أم في الدنيا.. ربنا يحفظك.. ويحفظلك أولادك.. ويبعد عنك أولاد الحرام".
كما علّقت الفنانة إيمي سمير غانم على تعرض صديقتها الفنانة يسرا اللوزى للتنمر من أحد متابعيها على انستجرام بسبب مرض ابنتها الصغرى
مريم الخست تدعم يسرا اللوزي بعد واقعة التنمر
علَّقت الفنانة مريم الخشت، على تعرض صديقتها الفنانة يسرا اللوزي، للتنمر من أحد مُتابعيها على "إنستجرام" بسبب مرض ابنتها الصغرى.
ونشرت مريم الخشت صورة لتعليق المتنمر وعلّقت قائلة: "ليه في ناس بالشكل البشع ده ؟ يسرى اللوزي من أقوى الناس اللي عرفتها في حياتي وأم مذهلة في قوتها وتفانيها وإصرارها على تربية بناتها بشكل يخليهم إضافة للمجتمع والدنيا كلها، مع الأسف في ناس بتخلف وتطلق في المجتمع مرضی عشان التربية مش من أولوياتهم.. فعلا كلمة صح : " حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟".
أسماء جلال تتضامن مع يسرا اللوزي
تضامنت الفنانة أسماء جلال مع صديقتها الفنانة يسرا اللوزى لتعرضها للتنمر من أحد متابعيها على انستجرام بسبب مرض ابنتها.
ونشرت أسماء صورة للتعليق وعلقت: تاني رجعنا لدوامة الناس اللي ممكن تستغني عن إنسانيتها تحت أي شكل عشان توجع اللي قدامها .. الكلام المؤذي اللي حضرتك بتقوله من غير ما تحسب هو ممكن يسبب ايه للشخص مبيثبتش اي حاجة الا انك شخص مريض بالإضافة إلى .. الكلام ده هو اللي بيقوي وبالذات لوكان حد قوي جدا و بيعافر طول الوقت ".
القصة الكاملة لواقعة التنمر على ابنة الفنانة يسرا اللوزي
ووجدت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقًا مسيئًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها.
في البداية نشرت يسرا اللوزي صورًا لها -من كواليس حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز ولكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة».
وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه «اللوزي» وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».
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