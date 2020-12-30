الشيطان أشرف منه.. الفنانون يتضامنون مع يسرا اللوزي بعد تنمر متابع على ابنتها

تضامن عدد من الفنانين مع الفنانة يسرا اللوزي بعد تنمر أحد متابعيها أمس الثلاثاء على ابنتها المريضة، بعد نشر يسرا اللوزي صورًا لها -من كواليس حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وتعرضها لواقعة تنمر من قبل أحد متابعيها على السوشيال ميديا بسبب طفلتها.



زينة تتضامن مع يسرا اللوزري



علقت الفنانة زينة على تعرض صديقتها الفنانة يسرا اللوزى للتنمر من أحد متابعيها على انستجرام بسبب مرض ابنتها الصغرى.

ونشرت زينة صورة لتعليق المتنر وعلقت قائلة "عارفين يعني ايه ام !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف ...عارفين يعني ايه طفل او طفلة !!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب ...عارف يعني ايه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل انه يعمل كده يعني انت لا شيطان ولا بني ادم انت حاجه مالهاش وصف !! انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لان اي مخلوق حتي الشيطان اشرف منك انت وامثالك مكانكم المجاري ولو ان المجاري فيها كائنات حيه اشرف منك ".

وتابعت" الطفلة دي ميزها ربنا واختبر امها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف امثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمه والانسانية#الصم_البكم_هم_ضمائرنا_لا_غير #يسرا_اللوزي ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها احسن بنت في الدنيا ".

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