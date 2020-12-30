قبل يسرا اللوزي أنغام ومها أحمد وإيهاب توفيق.. نجوم خاضوا رحلة المرض مع أبنائهم

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بحوار تليفزيوني في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، وكشفت خلاله بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية.

وترصد دوت الخليج " مأساة عدد من أبرز النجوم بسبب مرض أبنائهم.

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها اكتشفت مرض ابنتها وهي فى عمر العام والثلاثة أشهر ، وهى إصابتها بضعف السمع، لافتة إلى أن هذه الصدمة أصابتها بالاكتئاب وحالة من الغضب، والاستنكار خاصة فى ظل مهاجمة المرض لمولودتها وهى فى سن الطفولة ولكنها مع مرور الوقت بدلت نظرتها للموضوع بنظرة إيجابية وجرعات من التحمل والصبر.

الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدى كامل حيث أن أبنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم أنه مريض منذ ولادته فإن مها ومجدى لم يتحدثا عنه إلا مؤخرا عندما عبر مجدي عن ارتباطه الشديد بابنه الأكبر البالغ من العمر 23 عاما، ونشرت مها صورة لزوجها وابنها أحمد عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "مجدي وأحمد في ألمانيا وحشني قوي ربنا يقدم اللي فيه الخير ربنا قادر على كل شيء الحمد لله"، وتحدثت عنه في برنامجها "مع مها" ودخلت في نوبة من البكاء بسبب حالته، وتمنت أن يتم شفاؤه مؤكدة أن الله قادر على ذلك، ويحرص شقيق أحمد "عادل" على التعبير عن حبه لشقيقه وارتباطه به ومساندته له في مرضه دائما وخاصة عبر حسابه على "إنستجرام". كذلك الفنانة أنغام عاشت مأساة بسبب ابنها، ورغم أنها لا تتحدث عن الأمر، وتعتبر حياتها الخاصة والأسرية أمرا شخصيا إلا أن الأخبار تسربت وهي أن ابنها الأصغر عبد الرحمن من زوجها الموزع الموسيقي الكويتي فهد سافرت معه للعلاج في أمريكا بسبب تأخره بالمشي.