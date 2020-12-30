قلة أدب وتربية.. كارولين عزمي ترد على متابع تنمر على سوسن بدر

كانت الفنانة سوسن بدر نعت أمس المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

وعلقت سوسن بدر قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جدًا الله يرحمه"، ليعلق أحد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلا "عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه أشكرك على دعائك".

يذكر أن المنتج الفني محمد سري أعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.