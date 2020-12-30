ديانا هشام تعلن انفصالها عن خطيبها مدرب اللياقة البدنية

أكدت الفنانة ديانا هشام انفصالها عن خطيبها بفيديو جديد لها عبر خاصيه الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث سأل احد متابعي ديانا هشام عبر إنستجرام : "انتي مرتبطه " فكانت اجابتها في الفيديو بهز رأسها بالرفض مما اكد لنا انفصالها عن خطيبها.
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كانت الفنانة الشابة ديانا هشام ، اثارت جدلا كبيرا عقب ظهورها برفقة احد مدربى اللياقة البدنية فى الفترة الاخيرة، مما ادى الى تساؤل متابعيها حول طبيعة العلاقة بينهما، وذلك بعد ظهورهما المتكرر معا.
يذكر ان احدث اعمال ديانا هشام مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.
كما تميزت ديانا هشام فى دورها بمسلسل قمر هادى، مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.
و تشارك الفنانة الشابة ديانا هشام في مسلسل "أنصاف مجانين"، مع الفنان أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.
وقالت ديانا هشام أنها تُجسد خلال أحداث العمل دور فتاة من الصعيد تُدعى جميلة، تُعاني من القهر في حياتها الشخصية، مُضيفة: "الشخصية عندها طموح كبير مش عارفة تحققه، وبتسعى للطموح ده وبتدخل بعد كده في كذبة كبيرة، حاجة تشبه للسرقة بس هي مش حرامية، بس عشان تحقق طموحها هي دايمًا مقهورة في حياتها من إنها فاشلة، فلما بتلاقي الحاجة دي بتمسك فيها عشان تحققها".
وأوضحت ديانا هشام أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو الدور التي تُقدمه جديد عليها ومُختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، حيث تم ترشيحها للمسلسل من خلال المخرج عمر رشدي.
وأكدت ديانا هشام أنها انتهت من تصوير ٩٠٪ من مشاهدها، وأنها تعتقد أن الجمهور سيتأثر بشخصية "جميلة" بشكل كبير.
وأشارت ديانا أن الشخصية تتشابه مع شخصيتها الحقيقية في بعض الصفات، وأنها تدربت كثيرًا على اللهجة الصعيدية لكي تخرج الشخصية بشكل جيد، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور.
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