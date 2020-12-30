بإطلالة ساحرة..نيللي كريم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديده لها عبر خاصيه الاستوري علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة سوداء ساحرة مما لفت انتباه متابعيها لها.

يذكر أن حالة كبيرة من الجدل، سادت مؤخرًا بعد انتشار شائعات حول إصابة الفنانة نيللي كريم، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ونشر تصريحات منسوبة للفنانة إلهام شاهين، تؤكد فيه الخبر، إلا أن «شاهين» خرجت ونفت التصريح المنسوب لها.

في البداية، سادت الأقاويل داخل الوسط الفني، قبل عدة أيام بعد انتشار فيروس كورونا بين العديد من نجوم الفن، الذين اجتمعوا في عيد ميلاد نيللي كريم، ما جعل البعض يُردد أخبارًا غير مؤكدة قبل أيام حول إصابة الأخيرة بفيروس كورونا، لاسيما أنها تمكث في المنزل منذ ذلك الحين؛ إلا أن نفي الفنانة لهذه الأخبار بنفسها وضع حدًا للشائعات المنتشرة.