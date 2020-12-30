نجلاء بدر وبشرى وإيمى سمير يتضامنّ مع يسرا اللوزي : أعظم أم...

تضامنت الفنانة نجلاء بدر مع النجمة يسرا اللوزي ، بعد أن وصف أحد المتابعين لها عبر حسابها على إنستجرام بأنها "أم الطرشة" متنمرا على ابنتها، ووصفتها بأنها أعظم وأجمل أم فى الدنيا، قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "أعظم وأجمل أم فى الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويبعد عنك أولاد الحرام".

يسرا اللوزي تضامنت أيضا معها الفنانة إيمى سمير غانم، التى كتبت عبر حسابها على إنستجرام "أجمل وأحسن وأجدع أم فى الدنيا لوزى، بحبك.. وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم يا أشطر وأحن أم وأعز صديقه لقلبى".

يسرا اللوزي أشادت الفنانة بشرى بردها على المتنمر، قائلة عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "عندما يرد الإنسان المحترم والمثقف وذو الإسهام الحقيقى على غير المحترمين واللا إنسانيين، لكى كل الاحترام والتقدير يا بنت الأصول".

يسرا اللوزي لقنت أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام وصفها بأنها "أم الطرشة" درسا فى فنون الرد والأخلاق، وذلك فى عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى، مشيرة إلى أنها فخورة بأنها أم لطفلة صماء ستصبح إنسانة متفوقة ومثقفة وتعتمد على نفسها بدون أن تكون عبئا على أحد، مقدمة توعية بخصوص مصطلح "الطرش".

يسرا اللوزي أضافت "شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولا المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانيا أحب أعبر عن فخرى بكونى والدة طفلة صماء، لأنها علمتنى حاجات كتيرة جدا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

يسرا اللوزي أضافت "ثالثا.. البنت الصماء دى هى اللى ألهمتنى انى أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللى على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يشاهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

وتابعت يسرا: "فالبتالى الطفلة الصماء دى، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى.. حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرا".