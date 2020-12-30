المجلس الاعلى للاثار يوافق على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة...

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية في مصر.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن من أبرز هذه القرارات قيام المجلس بالمشاركة في "مبادرة شتي في مصر" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بمنح تخفض نسبة ٥٠٪ من أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.

وبمناسبة استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أيضا على منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التي تحمل ال Fan ID. وقد قامت وزارة السياحة و الآثار بالمشاركة في تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار علي ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بإرتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فرد، بالاضافة الى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أنه استمرارا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الإقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، فقد وافق المجلس أيضا على مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١، هذا بإلاضافة إلى عدم تطبيق أية زيادات على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قبل نوفمبر ٢٠٢١ وفي ضوء المستجدات.