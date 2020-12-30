درة للمتنمرين عليها :"انتم ناس فاشلين و فاضيين"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة درة رسالة قاسية للمتنمرين الذين يقومون دائمًا بمهاجمتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"بالنسبة للناس الي مدفوعلها عشان تعمل فايك اكونتس وتشتمني علي السوشيال ميديا أو اللي بتعمل كدا ببلاش، لازم أوضحلكم إن اللي بتعلموه ده مش هيجيب أي نتيجة و بالعكس، انتم ناس مش فاهمين و فاشلين و فاضيين شوفو حياتكم و طلعو طاقتكم بعيدًا عني أحسنلكم والله يمكن ربنا يكرمكم في حاجة تانية".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة درة الدرامية مشاركتها في حكاية "أول السطر" التي عرضت مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني، وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولتها عمر الشناوي، وزياد الشرقاوي، وريم عبد القادر، ونهال أنور.