بعد للتنمر على ابنة يسرا اللوزي.. مريم الخشت :"ليه في ناس بالشكل البشع ده؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - مريم الخشت تتضامن مع يسرا اللوزي: أم مذهلة في قوتها وتفانيها وإصرارها

ردت الفنانة مريم الخشت، على متنمري الفنانة يسرا اللوزي، بعد قام أحد متابعيها بمعايرتها بمرض ابنتها، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مريم الخشت صورة من تعليق المتنمر وعلقت عليها قائلة :"ليه في ناس بالشكل البشع ده؟، يسرى اللوزي من أقوى الناس اللي عرفتها في حياتي وأم مذهلة في قوتها وتفانيها وإصرارها على تربية بناتها بشكل يخليهم إضافة للمجتمع والدنيا كلها، مع الأسف في ناس بتخلف وتطلق في المجتمع مرضی عشان التربية مش من أولوياتهم، فعلاً كلمها صح:" حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟".

وكانت الفنانة يسرا اللوزي قد نشرت مجموعة صور لها من كواليس مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، وعلقت عليها قائلة:"سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادي بادي" والدكتور سامح يسري من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهوري العزيز ولكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة".

وبعدها استقبلت يسرا اللوزي تعليقًا غير لائق من أحد المتابعين لها، حيث قام بالتنمر والسخرية على ابنتها الصماء، حيث كتب المتنمر في تعليقه :"ماشي يا أم الطرشة".

وحرصت يسرا اللوزي في الرد عليه ولقنته درسًا في الأخلاق، حيث كتبت في تعليقها:" شكرًا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".