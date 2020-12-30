كارولين عزمي تدعم سوسن بدر بعد تعرضها للتنمر وتُعلق :"إيه قلة الأدب وقلة التربية دي؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة كارولين عزمي على المتابع الذي تمنى الموت للفنانة سوسن بدر بعدما قامت بنعي المخرج حاتم علي الذي رحل عن عالمنا أمس، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع التواصل تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت كارولين عزمي صورة من تعليق المتنمر، وعلقت عليه قائلة:"هو إيه قلة الأدب وقلة التربية دي؟ الناس دي عايشة ازاي!!".

وكان المتابع قد كتب للفنانة سوسن بدر عقب نعيها للمخرج حاتم علي "عقبالك"، وذلك إشارة منه لتمنى الموت لها، لترد عليه سوسن بدر :"

"الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه أشكرك على دعائك".

وفي سياق آخر، كانت شاركت الفنانة كارولين عزمي مؤخرًا في مسلسل" طلقتك نفسي "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد صبحي، بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح.