عمرو سلامة بعد رحيل ثلاثة مخرجين كبار في سنة ونصف :"مهنة تقصر العمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج عمرو سلامة، عن حزنه الشديد بسبب رحيل ثلاثة من المخرجين الكبار في سن مبكر،

وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".

كتب عمرو سلامة تغريدة جديدة، قال فيها:"فقدنا على مدار السنة ونص اللي فاتوا ثلاث مخرجين مهمين، والثلاثة كانوا معروفين بأن قلبهم كان على شغلهم، أسامة فوزي من مصر، شوقي الماچرى من تونس، حاتم علي من سوريا".

وتابع عمرو سلامة قائلًا :"الملفت فى وفاة 3 أن قلوبهم لم تتحمل وتوفوا قبل أن يصلوا سن الستين مباشرة، مهنة تقصر العمر، ربنا يرحمهم ويصبر أحبائهم".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال المخرج عمرو سلامة الدرامية مسلسل" ما وراء الطبيعة"، وهو بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.