نجلاء بدر
علَّقت الفنانة نجلاء بدر، على تعرض الفنانة سوسن بدر ، للهجوم من أحد مُتابعيها على "انستجرام"،
كارولين عزمي
كما علّقت الفنانة كارولين عزمي غاضبة على تمني أحد المتابعين الموت للفنانة سوسن بدر.
وكتبت كارولين من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "هو إيه قلة الأدب وقلة التربية دي؟ الناس دي عايشة ازاي!!".
سوسن بدر
وعلق أحد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلة "عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه .. أشكرك على دعائك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناس هتتربى إمتى.. فنانون يتضامنون مع سوسن بدر في واقعة تنمر جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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