نشر النجم خالد النبوى مجموعة صورا من أحدث جلسة تصوير خاضها مع المجلة الفرنسية "ELLE"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. وظهر النبوى ببدلة رسمية أنيقة باللون الأسود، وكتب لجمهوره من خلال صوره معلقا: "صباح الضحكة وإن شاء الله سنة جديدة أحلى علينا كلنا". واحتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي. "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، خالد الصاوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،أحمد فؤاد سليم ،صبري فوار ،هاجر أحمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية. ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد النبوى ينشر صورا من أحدث ظهور مع مجلة "ELLE" ويهنئ جمهوره بمناسبة العام الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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