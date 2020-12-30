كل التقدير يا بنت الأصول.. بشرى تدعم يسرا اللوزي بعد واقعة التنمر

علَّقت الفنانة بشري علي تعرض يسرا اللوزي، للتنمر من أحد مُتابعيها على "إنستجرام" بسبب مرض ابنتها الصغرى.

ونشرت بشري صورة لتعليق المتنمر عبر حسابها الخاص بإنستجرام وعلّقت قائلة: عندما يرد الانسان المحترم المثقف وذو الاسهام الحقيقي علي الغير محترمين والا انسانين ، لكلي كل الاحترام. والتقدير يا بنت الأصول".

ووجدت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقًا مسيئًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور إنستجرام، من أحد المتابعين الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها.

في البداية نشرت يسرا اللوزي صورًا لها -من كواليس حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادي بادي" والدكتور سامح يسري من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهوري العزيز ولكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة».

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه «اللوزي» وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، تصدرت مؤشرات البحث جوجل بعد حلقتها وتصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.

قالت يسرا اللوزي، من خلال برنامج "معكم"، "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية، بل تخرجت في مدرسة مصرية، وأنا أحب اللغة العربية، كما أن جدتي سورية، والسوريون متميزون في اللغة العربية، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أن الفضل يعود أيضًا لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذي جعلني أحبها كثيرًا".