فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

نشرت بعض المواقع الصحفية تصريحات تليفزيونية منسوبة للفنانة حنان يوسف تضمنت هجوما على الزعيم عادل إمام، الذي وصفته الفنانة حسب الخبر المنشور بكلمة "شخص غتت"، ما أدى لتحفظ مذيعة البرنامج على اللفظ.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع الخبر، وشنوا هجوما كبيرا على حنان يوسف، مدافعين عن عادل إمام، مؤكدين أنه واحد من أكبر وأشهر نجوم العالم العربي.

ولكن بعد الاستماع لمقطع الفيديو من الحلقة، اتضح عدم صحة القصة كلها، بما فيها اللفظ المنسوب لحنان يوسف، حيث قالت بالحرف " إنها تحب الفنان عادل إمام على المستوى الشخصي"، مضيفة في حوارها مع المذيعة قصواء الخلالي على قناة "تن": "أنا بحب عادل إمام وبتبسط لما بشوفه، كنت فاكراه (غتت) في الأول قبل ما أشتغل معاه"، ما جعل الإعلامية قصواء الخلالي تتحفظ على وصف عادل إمام بـ"الغتت".

وعلقت حنان يوسف قائلة إنها كانت متخوفة من الوقوف بجانب الفنان عادل إمام في التمثيل رغم حبها الكبير له، إلا أنها خاضت تلك التجربة، ووجدته متعاونا حتى أنه كان يدخل عليهم ويضحك معهم.