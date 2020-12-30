فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

وعلقت حنان يوسف قائلة إنها كانت متخوفة من الوقوف بجانب الفنان عادل إمام في التمثيل رغم حبها الكبير له، إلا أنها خاضت تلك التجربة، ووجدته متعاونا حتى أنه كان يدخل عليهم ويضحك معهم.
وكشفت حنان يوسف في اللقاء عن أبرز الشخصيات الفنية التي أثرت في مسيرتها الفنية، لافتة إلى أن الفنان عادل إمام أحد أبرز تلك الأسماء الفنية، التي سعدت بالعمل معها خلال مسيرتها الفنية.
وأشارت إلى أن دخولها مجال التمثيل كان بمثابة مغامرة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها كانت تظن أن مسيرتها الفنية ستكون مقتصرة على العمل في المسرح، ولكنها قامت بتقديم عدد من الأفلام مع عدد كبير من المخرجين، أبرزهم المخرج خيري بشارة وأحمد إسماعيل.
وأشارت إلى أن دخولها مجال التمثيل كان بمثابة مغامرة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها كانت تظن أن مسيرتها الفنية ستكون مقتصرة على العمل في المسرح، ولكنها قامت بتقديم عدد من الأفلام مع عدد كبير من المخرجين، أبرزهم المخرج خيري بشارة وأحمد إسماعيل.
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