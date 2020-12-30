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فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

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نشرت بعض المواقع الصحفية تصريحات تليفزيونية منسوبة للفنانة حنان يوسف تضمنت هجوما على الزعيم عادل إمام، الذي وصفته الفنانة حسب الخبر المنشور بكلمة "شخص غتت"، ما أدى لتحفظ مذيعة البرنامج على اللفظ.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع الخبر، وشنوا هجوما كبيرا على حنان يوسف، مدافعين عن عادل إمام، مؤكدين أنه واحد من أكبر وأشهر نجوم العالم العربي.
ولكن بعد الاستماع لمقطع الفيديو من الحلقة، اتضح عدم صحة القصة كلها، بما فيها اللفظ المنسوب لحنان يوسف، حيث قالت بالحرف "إنها تحب الفنان عادل إمام على المستوى الشخصي"، مضيفة في حوارها مع المذيعة قصواء الخلالي على قناة "تن": "أنا بحب عادل إمام وبتبسط لما بشوفه، كنت فاكراه (غتت) في الأول قبل ما أشتغل معاه"، ما جعل الإعلامية قصواء الخلالي تتحفظ على وصف عادل إمام بـ"الغتت".

وعلقت حنان يوسف قائلة إنها كانت متخوفة من الوقوف بجانب الفنان عادل إمام في التمثيل رغم حبها الكبير له، إلا أنها خاضت تلك التجربة، ووجدته متعاونا حتى أنه كان يدخل عليهم ويضحك معهم.

وكشفت حنان يوسف في اللقاء عن أبرز الشخصيات الفنية التي أثرت في مسيرتها الفنية، لافتة إلى أن الفنان عادل إمام أحد أبرز تلك الأسماء الفنية، التي سعدت بالعمل معها خلال مسيرتها الفنية.

وأشارت إلى أن دخولها مجال التمثيل كان بمثابة مغامرة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها كانت تظن أن مسيرتها الفنية ستكون مقتصرة على العمل في المسرح، ولكنها قامت بتقديم عدد من الأفلام مع عدد كبير من المخرجين، أبرزهم المخرج خيري بشارة وأحمد إسماعيل.

وأشارت إلى أن دخولها مجال التمثيل كان بمثابة مغامرة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها كانت تظن أن مسيرتها الفنية ستكون مقتصرة على العمل في المسرح، ولكنها قامت بتقديم عدد من الأفلام مع عدد كبير من المخرجين، أبرزهم المخرج خيري بشارة وأحمد إسماعيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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