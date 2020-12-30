في ذكري ميلاد عتاب.. تعرف على أشهر أغانيها وقصة حفل السبعينيات مع عبد الحليم حافظ

تحل اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، ذكرى ميلاد المطربة السعودية الراحلة عتاب، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1947، وتوفيت في 19 أغسطس من عام 2007. اكتشفها الفنان السعودي طلال مداح عندما في 1960 وكان عمرها 13 سنة، وساعدها في تسجيل أغنيات قدمها لها. وكانت عتاب حريصة على الغناء باللهجة الخليجية طوال مشوارها الفني، واعتبر نقاد فنيين أن عتاب كانت سببا في انتشار اللهجة الخليجية خارج بلادها.

بدأت التفرغ الفعلي للفن عام 1972، وشكلت مع الفنان حيدر فكري ثنائيا في الجلسات الفنية، انطلقت شهرتها بشكل أكبر في العالم العربي عندما قدمها العندليب عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته في مصر مطلع السبعينات، بعدها انتقلت للقاهرة عام 1980 وبدأت فيها نشاطها الفني عام 1985، حيث طرحت أغنية "جاني الأسمر" التي حققت لها شهرة كبيرة.

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