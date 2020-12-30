الليلة.. ريهام سعيد تقدم أغنية مهرجانات مع مي كساب وأوكا

قالت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " إنها سوف تعرض في حلقة برنامج "صبايا الخير" عبر قناة النهار، أغنية مهرجان سجلتها مع الفنانة مي كساب من توزيع أوكا، حيث نشرت صورة بجوار أوكا ومي كساب.

وعلقت ريهام: "الجنرال حقق لي حلمي وأخيرا مهرجان يجمعني بحبيبتي الجدعة مي كساب. انتظرونا الليلة علي النهار 9.30".

من ناحية أخرى علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قبول نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر اعتذار مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.