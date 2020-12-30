إطلالة جريئة.. فيفي عبده تخطف أنظار جمهورها بفستان أسود

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموفع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهرت فيفي عبده بكامل رشاقتها بفستان اسود مكشوف يبرز جمالها .

من جانب آخر، نشرت الفنانة فيفي عبده مؤخرا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها ووجهت رسالة تطمئن متابعيها على حالتها الصحية، وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية.

وعلقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله وأكتفي بهذا القدر».

جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.

ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».

وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعة وفاتها.