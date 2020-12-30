محمود حجازي يستمتع بإجازته في سهل حشيش

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيها من أحد الفنادق في سهل حشيش، البحر الأحمر.

وظهر حجازى بإطلالة كاجوال مميزة وأنيقة، ونالت صورته إعجاب العديد من متابعينه ،وجاءت بعض التعليقات عليها كالآتي:

منور ياحجازى

مفيش قمر كدة

ربنا يسعدك دايما