فيلم السرب يجمع قصي خولي بـ أحمد السقا

وقع الفنان السوري قصى خولي عقد المشاركة في فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذي انطلق تصويره منذ شهر تقريبًا.

وتوقف تصوير الفيلم مؤقتا لانشغال السقا بتصوير مسلسله الرمضاني "نسل الأغراب"، الذى يشاركه في بطولته النجم أمير كرارة.

ويجسد قصى خولي في السرب دورا جديدا ومختلفا، ويقف لأول مرة أمام السقا في السينما بعد نجاحه في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "سرايا عابدين"، والذي جسد فيه شخصية الخديوي إسماعيل، وشارك في البطولة يسرا ونيللي كريم وغادة عادل ونخبة كبيرة من النجوم.

فيلم "السرب"، بطولة أحمد السقا ومنى زكى وهند صبري وقصي خولي وآخرون من النجوم جارى التعاقد معهم، كما يظهر في الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمر عبد الحليم.