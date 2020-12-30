وقع الفنان السوري قصى خولي عقد المشاركة في فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذي انطلق تصويره منذ شهر تقريبًا.
وتوقف تصوير الفيلم مؤقتا لانشغال السقا بتصوير مسلسله الرمضاني "نسل الأغراب"، الذى يشاركه في بطولته النجم أمير كرارة.
ويجسد قصى خولي في السرب دورا جديدا ومختلفا، ويقف لأول مرة أمام السقا في السينما بعد نجاحه في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "سرايا عابدين"، والذي جسد فيه شخصية الخديوي إسماعيل، وشارك في البطولة يسرا ونيللي كريم وغادة عادل ونخبة كبيرة من النجوم.
فيلم "السرب"، بطولة أحمد السقا ومنى زكى وهند صبري وقصي خولي وآخرون من النجوم جارى التعاقد معهم، كما يظهر في الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمر عبد الحليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم السرب يجمع قصي خولي بـ أحمد السقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.