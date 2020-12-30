2020 لم تكن سنة عاديّة! غرابتها واستثنائتها لم تخدم عالم الموسيقى بل انعكست عليه، في عزلتهم وبِفعلِ بُعدهم القسري عمّن يحبّون، غالبًا ما لجأ الناس إلى أغانيهم المفضّلة ليملأوا الفراغ بالموسيقى المناسبة!.
حيث سُجّل حوالي 11 مليار استماع على أنغامي، في رقمٍ تخطّى استماعات العام الماضي بأشواط، ورغم كل شيء، فإنّ 65 بالمئة من الاستماعات كانت لأغاني فَرِحة، ما يثبّت مجدّدًا قدرة الموسيقى على مواجهة الظروف الصعبة.
وأما الأغاني العربيّة التي تصدّرت الأرقام على أنغامي هذه السنة سوى تأكيدٍ على ذلك، فللمرّة الأولى جاءت أغاني "المهرجانات" في الطليعة مع "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، تليها أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي ويطلّ شاكوش وكمال من جديد في المرتبة الثالثة مع "عود البطل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة على أنغامي .. أغاني المهرجانات تحتل المركز الأكثر استماعًا في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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