مازال في مشرحة زينهم.. آخر تطورات نقل جثمان حاتم علي من القاهرة لـ سوريا

قررت جهات التحقيق، تشريح جثة المخرج السوري حاتم علي، التي تتواجد حاليا في مشرحة زينهم، والتصريح بدفن جثته بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

وكانت جهات التحقيق قد تحفظت على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي كان يقيم به الراحل، والذي توفى فيه، واستمعت لأقوال العاملين بالفندق.

ومن المنتظر أن يغادر جثمان المخرج الراحل مطار القاهرة، مساء غدا الخميس، متجها إلى سوريا، لإتمام مراسم الدفن والجنازة، وقد يتغير هذا الموعد حال عدم إنهاء إجراءات الطيران، والتي لم تنته بالفعل حتى الآن.

كانت أسرة حاتم علي قد أصدرت بيانا أكدت خلاله وصول جثمان حاتم علي إلى سوريا في السابعة والنصف مساء الخميس، ليتم دفنه في إحدى مقابر العاصمة السورية.

وقالت عائلة المخرج السوري حاتم علي إن جثمان فقيدهم سيصل إلى مطار دمشق قادما من القاهرة في السابعة والنصف من مساء الخميس، على أن يشيع من مستشفى الشامي ويصلى عليه في جامع الحسن في حي أبو رمانة، عقب صلاة الجمعة، ويوارى الثرى في مقبرة باب الصغير.