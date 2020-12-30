نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفجر الفني يكشف تفاصيل أبلكيشن تامر حسني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُحضر النجم تامر حسني، لأبلكيشن خاص به يحمل اسمTHحيث يضم كل شئ خاص بالنجم ومن خلاله يُتيح للجمهور التقرب منه أكثر.

ويكشف"الفجر الفني" تفاصيل الأبلكيشن حيث يحتوي على جميع أخبار حسني، وصوره الجديدة وأغاني حصرية ليستشير الجمهور قبل طرحها كما يضم قسم مخصص للمحادثات المباشرة مع جمهوره، وقسم آخر للمواهب الجديدة في مجالي الغناء والتمثيل لمن يرغب في إرسالها لحسني مباشرة".

كما يحتوى الأبلكيشن على أونلاين براند لجميع ملابس الرجال والنساء ويكون اسم البراند

TH"

ومن المفترض إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن حسني، طرح حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"

