نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهرجانت الشعبية الأكثر استماعاً في 2020 على أنغامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في 2020 سُجّل مايقرب من 11 مليار استماع على أنغامي، في رقمٍ تخطّى استماعات العام الماضي بأشواط. ورغم كل شيء، فإنّ 65 بالمئة من الاستماعات كانت لأغاني فَرِحة، ما يثبّت مجدّدًا قدرة الموسيقى على مواجهة الظروف الصعبة.

وما الأغاني العربيّة التي تصدّرت الأرقام على أنغامي هذه السنة سوى تأكيدٍ على ذلك، فللمرّة الأولى جاءت أغاني "المهرجانات" في الطليعة مع "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، تليها أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي ويطلّ شاكوش وكمال من جديد في المرتبة الثالثة مع "عود البطل".