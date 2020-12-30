- 1/2
- 2/2
القاهرة ـ دوت الخليج الأربعاء,30 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 15:44
تتواصل عروض "مسرح مصر" وسط نجاح جماهيري مُمتد ، حيث تعرض قناة "MBC مصر"، في سهرة خاصة بمناسبة نهاية العام، غداً "الخميس" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية" .
وبحسب بيان رسمي للقناة، تدور أحداث مسرحية "ورطة عائلية"، تدور أحداثها حول مستشفي يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "ورطة عائلية" سهرة ليلة رأس السنة ضمن عروض مسرح مصر .. بالصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.