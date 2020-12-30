منيرة محمد لـ"دوت الخليج":أوشكنا على الانتهاء من"حكايات ابن الحداد 2" وبديل علي الغرير مفاجأة

منيرة محمد الفنانة البحرينية عادت من جديد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "حكايات ابن الحداد" الذي عرض الجزء الأول منه في شهر رمضان الماضي، وكان من آخر الأعمال التي تعاقد على المشاركة فيها الفنان البحريني الراحل علي الغرير والذي توفي في شهر يناير الماضي.

موعد الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من "حكايات ابن الحداد"

منيرة محمد أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على عودة صناع مسلسل "حكايات ابن الحداد2" لتصويره بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، التي نتج عنها توقف مجموعة كبيرة من الأعمال في الشهور الماضية، منيرة محمد أشارت إلى أن التصوير قد عاد خلال الأيام الماضية، وأن صناع العمل يسعون للانتهاء منه بشكل كامل وذلك من أجل عرضه في رمضان 2021 فقالت منيرة محمد : "بدأنا تصوير ما تبقى من مشاهد من الجزء الثاني من مسلسل (حكايات ابن الحداد) وذلك بعد فترة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وتقريبا على بداية شهر يناير القادم سوف ننتهي من تصوير كامل المسلسل، ومن المفترض أن يتم عرض العمل في شهر رمضان المقبل لكن حتى الآن لم يتم تحديد قنوات عرضه".

تصوير "حكايات ابن الحداد 2" لم يلحق به الراحل علي الغرير

منيرة محمد أوضحت كذلك أن الجزء الثاني من "حكايات ابن الحداد" قد بدأ تصويره بعد وفاة الفنان علي الغرير بأيام، وأنه لم يشارك في أي مشهد في العمل الذي تأجل بسبب البحث عن بديل للفنان الراحل فقالت: "تصوير الجزء الثاني من مسلسل (حكايات ابن الحداد) كان من المفترض أن يبدأ في شهر يناير الماضي، لكن وفاة الفنان علي الغرير تسببت في تأجيله لمدة 20 يوما بسبب بحث فريق العمل عن بديل للفنان الراحل الذي كان يقوم بدور الوالي، ولم يلحق الفنان علي الغرير بأي مشهد من الجزء الثاني من المسلسل".

منيرة محمد: بديل علي الغرير في "حكايات ابن الحداد 2" مفاجأة

منيرة محمد أشارت إلى أن بديل الفنان علي الغرير في مسلسل "حكايات ابن الحداد 2" يعتبر مفاجأة من الصعب الكشف عنها حاليا فقالت: "لا نستطيع التصريح الآن بالبطل الذي سوف يشارك في بطولة المسلسل بديلا للفنان علي الغرير، فهو يعتبر مفاجأة الجزء الثاني من العمل"، ويشارك في بطولة "حكايات ابن الحداد" كل من فاطمة عبدالرحيم، أبرار سبت، وجمعان الرويعي، وأحمد مجلي، وشيماء سبت، وحسن محمد، وأحمد مبارك، والعمل من تأليف أحمد الكوهجي، وإخراج يوسف الكوهجي.