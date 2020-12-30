أحمد جمال يكشف تطور الحالة الصحية لوالدته عقب إصابتها بكورونا

كشف الفنان أحمد جمال، عن تطور الحالة الصحية لوالدته عقب اصابتها بفيروس كورونا .
وكتب أحمد جمال ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : شكرا ليكوا على سؤالكم ودعواتكم الحمد لله ماما حالتها مستقرة وربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويبعد عنكم اي مكروه.
وأعلن الفنان أحمد جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابه والدته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب منشورًا قال فيه: «رجاء ادعو لوالدتي ربنا يشفيها .. إيجابي كورونا».
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