نشرة الفن .. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام .. فنانون يتضامنون مع يسرا اللوزي وسوسن بدر في وقائع تنمر .. سر طلاق عفاف رشاد من السبكي وتخليها عن الحجاب

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





علَّقت الفنانة بشري علي تعرض يسرا اللوزي، للتنمر من أحد مُتابعيها على "إنستجرام" بسبب مرض ابنتها الصغرى.

نشر النجم خالد النبوى مجموعة صورا من أحدث جلسة تصوير خاضها مع المجلة الفرنسية "ELLE"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

تضامن عدد من الفنانين مع الفنانة سوسن بدر بعد تعرضها لهجوم من أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتنمر ضدها متمنيا لها الموت.

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموفع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

علق الفنان عمر الشناوي على تعرض الفنانة يسرا اللوزي، للتنمر من أحد مُتابعيها على "إنستجرام" بسبب مرض ابنتها الصغرى.

قررت جهات التحقيق، تشريح جثة المخرج السوري حاتم علي، التي تتواجد حاليا في مشرحة زينهم، والتصريح بدفن جثته بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

تحتفل الفنانة عفاف رشاد، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر بعيد ميلادها الـ63، فهي واحدة من الفنانات اللاتي حصلن على مكانة خاصة في قلوب المشاهدين.

نشرت بعض المواقع الصحفية تصريحات تليفزيونية منسوبة للفنانة حنان يوسف تضمنت هجوما على الزعيم عادل إمام، الذي وصفته الفنانة حسب الخبر المنشور بكلمة "شخص غتت"، ما أدى لتحفظ مذيعة البرنامج على اللفظ.