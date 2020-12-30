حجازي متقال: أتمنى تقديم برنامج يهتم بفن الفلكلور

أعرب الفنان حجازي متقال عن أمنيته في تقديم برنامج الفترة المقبلة يهتم بفن الفلكلور، خاصة أن له جمهورا كبيرا.
وقال حجازي متقال في تصريح لصدى البلد إنه يرى أن الفلكلور بحاجة للاهتمام به حيث أسعى بالمشاركة في مشروع متكامل لمدرسة لدعم الفلكلور.
يذكر أن آخر أعماله ألبوم "طعم التوت" والذي تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.
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